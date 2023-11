Deze week… Grote groep springhengsten begonnen aan verrichtingsonderzoek

lle 27 springhengsten die maandagochtend in het kader van het KWPN-najaarsonderzoek gepresenteerd werden aan de hengstenkeuringscommissie, mochten na hun presentatie door naar de veterinair, waarna er nog eentje afviel. In totaal betrokken zodoende 26 springhengsten een stal op het KWPN Centrum in Ermelo. De groep bestond uit een qua type gemêleerd gezelschap hengsten die allemaal goed trainbaar bleken. De hengstenkeuringscommissie toonde zich bij monde van voorzitter Cor Loeffen zeer tevreden. “Absoluut een mooie, grote groep.”

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Hengstencompetitie dressuur: vooral O-jaargang valt in de smaak

De KWPN Hengstencompetitie ging vorige week maandag van start in Kronenberg en vooral de O-dressuurjaargang (competitie klasse L) trok veel bekijks. De Paardenkrant sprak met een aantal aanwezige fokkers uit de regio over hun bevindingen. In deze eerste aflevering: Nelleke Krol uit Brabant en Marga Stevens uit Limburg.

Lees meer over de eerste etappe van de hengstencompetitie in de Paardenkrant

Werth over Superb: ‘Ze heeft geen zwakke punten’

Isabell Werth kondigde al eerder aan dat de inmiddels elfjarige merrie Superb (Suprice x Donautanz x Raphael) in principe haar gedroomde opvolger is van Bella Rose en dus ook potentiële partner voor Parijs. Superb, die als driejarige werd aangeschaft door Werth en sponsor Madeleine Winter-Schulze, loopt al vanaf begin 2022 in de internationale Grand Prix en begint volgens Werth nu eindelijk te zwemmen: “Als ze nog stabieler wordt in de ring, heeft ze geen zwakke punten.”

Lees een interview met Isabell Werth over haar hoop voor Parijs in de Paardenkrant

Marriët Smit-Hoekstra: ‘Ik leef mijn droom’

Op Indoor Friesland kon ze in de Grote Prijs net niet het resultaat neerzetten waar ze op hoopte. Maar dankzij een overwinning met Lemonade TN, haar enthousiasme en Friese roots kon alsnog niemand die het concours een beetje volgde om Marriët Smit-Hoekstra (34) heen. Alle seinen staan voor haar op groen om de komende jaren verder door te breken.

Lees deze week een interview met Smit-Hoekstra in de Paardenkrant

Van der Endt: ‘Hackney moet eigen identiteit terugvinden’

Tien jaar geleden waren er in regio Zuid tien tot twaalf concoursen met Hackneys, afgelopen jaar waren het er slechts twee. Volgens Jan Cees van der Endt, ondernemer, voorheen actief in de politiek, eigenaar van een dressuurstal maar bovenal fokker en liefhebber van de Hackney, moet er nu wat gebeuren om te voorkomen dat er straks helemaal geen concoursen meer zijn. ‘Alle dwangmiddelen eraf’ is wat hem betreft stap één.

Lees verder in de Paardenkrant

Hessel Hoekstra: ‘Hengsten trekken altijd meer aandacht’

Zijn grootste succes tot nu toe boekte Hessel Hoekstra vorig jaar in de internationale springsport met de hengst Icoon VDL. Met de Bubalu VDL-zoon selecteerde hij zich voor de landenwedstrijden in Falsterbo en Dublin en was hij reserve van TeamNL op het WK in Herning. Vorige week schitterde Hoekstra opnieuw, nu met jonge goedgekeurde aanwas op de hengstencompetitie in Kronenberg. Hij zegevierde in de klasse Z/ZZ met Stargos VDL en won met For Pleasure VDL de sterke M-klasse. “Hengsten trekken meer aandacht. Ze worden altijd in de gaten gehouden”, weet de 23-jarige ruiter inmiddels.

Lees in de Paardenkrant een interview met Hessel Hoekstra

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop