Dressuurruiter Ferenc Damen in ‘Married at First Sight’

Het nieuwe seizoen van het tv-programma 'Married at First Sight' gaat bijna van start en een van de kandidaten is een paardenman. Dat is dressuurruiter en trainer Ferenc Damen. Married at First Sight is vanaf 7 april iedere dinsdag, woensdag en donderdag te zien op RTL 4 en Videoland.

Ellen Liem

Uit de inschrijvingen voor Married at First Sight zijn veertien vrijgezellen uitgekozen. De singles geven hun hart in handen van een team van psychologen en matchmakers. Deze experts kiezen, op basis van gesprekken en onderzoek, de ideale partner voor hen.

In het tv-programma werken zij toe naar het spannende moment in de trouwzaal, om ‘ja’ te zeggen tegen een nog onbekende partner.

