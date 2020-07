Kylie Jenner koopt voor 2 ton Nederlandse droompony voor dochtertje

De 22-jarige realityster en cosmetica-mogul Kylie Jenner heeft de B-pony Frozen, een 17-jarige spierwitte springpony, gekocht voor haar tweejarige dochtertje Stormi. Dat maakt stal Wilten bekend op Instagram. Volgens de Amerikaans nieuwssite mailonline heeft Jenner 200.000 dollar voor de pony betaald.

Frozen staat momenteel in quarantaine in Los Angeles, aldus het bericht. Ook beroemdheden als Jessica Springsteen en Jennifer Gates kochten in het verleden van Stal Wilten. De instagramvolgers van Jenner zullen Frozen binnenkort ongetwijfeld voorbij zien komen met Stormi.

Bronnen: Daily Mail / Instagram / Horses.nl