Liefde gaat (niet) door de maag bij Boer zoekt Vrouw

De kijkers van Boer zoekt Vrouw werden nog niet getrakteerd op grootse gebaren in de aflevering van het populaire KRO-NCRV programma zondagavond. Vooral vrouwen wiens liefde door de maag gaat, kwamen er bekaaid af deze week. Tenzij ze zelf kookten, want van de mannen in het programma moesten de dames het (deze aflevering) niet hebben.

Paardenboer Hans houdt van Brabantse gezelligheid en is op zoek naar een maatje dat “de rest van mijn leven verder meegaat”. Voormalig buurvrouw Diny, die vroeger zes paarden had, is één van zijn drie logés. Zij komt traditioneel achterom, met een zelfgebakken taart en begint direct over paarden (en Frenk Jespers) te praten. Een vrouw naar ons hart. Hans haalt even later bij het bekijken van de slaapkamers bonuspunten binnen; hij heeft in elke kamer een prachtig boeket neergezet. Dat vinden de drie logerende vrouwen wel romantisch. “Mijn slaapkamer is hiernaast, maar daar zitten twee sloten op” waarschuwt Hans met pretoogjes.

Tafeltje Dekje

Tijd om de paarden binnen te halen, die kudde-gewijs over het erf naar de stal denderen. Margriet vindt ze wel erg groot en laat zich door Diny instrueren hoe je een paard van het lijf houdt. Annette is vooral meteen onder de indruk van de liefde die Hans voor zijn vak heeft. Even later moet de paardenboer een deel van de boeket-bonuspunten weer inleveren. De wificode blijkt dermate lastig te ontcijferen dat dochter Christel acuut haar paard in de steek moet laten om de telefoons van de dames van verbinding te voorzien. Margriet: “Dat moet je niet willen”. Maar ja, Hans vroeg het wel heel lief aan zijn dochter. Even later blijkt bovendien dat Hans regelmatig via tafeltje dekje maaltijden krijgt. Ook dit is niet naar Margriets zin, zij kookt altijd. Annette blijkt vegetarisch te zijn, hetgeen diezelfde Margriet de uitroep “och meisje toch” ontlokt. Annette vist de gevulde eitjes uit de koude schotel en meldt dat ze “toch heel gelukkig is.” Wij voorspellen dat Margriet volgende week minder verheugd zal zijn.

Hans die heeft al moeite met 1 wifi… hoe moet dat met 3 tegelijk op de boerderij? #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/YQ6JTgAFXV — Hond van Yvon (@HondvanYvon) March 20, 2022

Appeltaart en soep

Bij Rob staan appeltaart en soep op het menu. De soep is gemaakt door Silvia, maar de appeltaart is aangeleverd door Rob. Bonuspunten! Rob kan niet wachten om verliefd te worden, zo meldt hij maar vast. De boomlange Wendy kan niet wachten om met Rob te flirten, hetgeen ze dan ook uitbundig doet bij het uitdelen van de slaapkamers (zonder bloemen), het bekijken van het uitzicht uit het keukenraam en het rondje door de boomgaard. Wendy kan heel goed bukken, leren we. Dat had niet gehoeven, die kennis. Vervolgens mogen de dames Robs “sensibele dressuurmerrie” biks geven. Ze krijgen daarbij bijna een knal van het schrikdraad, maar dat mag de pret niet drukken. Rob blijft een beetje hangen in zijn rol van reisleider op het bedrijf en praat veel over zichzelf, waardoor hij misschien wat weinig vragen stelt. Zijn dat de zenuwen? Volgende week lijkt het geflirt van Wendy om te slaan in een coachingsessie over luistervaardigheden. We kunnen niet wachten.

Culinaire woestenij

Ook bij de andere boeren is het een culinaire woestenij deze week. Janine maakt zelf het eten klaar, terwijl haar mannen op de bank zitten. Wel komt er eentje vragen of het allemaal gaat. Die had al een huisje, boompje en beestje meegenomen, dus misschien kan hij wél koken. Melkveehouder Evert doet zijn best om zijn dames van een fijne lunch te voorzien, maar weet niet hoe zijn eigen oven werkt. De lasagne zal wel nooit gaar zijn geworden. En Friese boer Jouke laat één van zijn dames koken, terwijl hij bevestigt dat je vooral geen kruiden moet gebruiken en direct je troep moet afwassen. Gezellig én lekker…

Wij duiken maar even in onze voorraadkast met een goed kookboek.

Bron: Horses.nl