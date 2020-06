Linda Leeflang, eigenaresse van Trainingsstal Leeflang, was vanavond te zien in het SBS6-programma 'Lang Leve de Liefde'. Het programma is een liefdesexperiment waarin singles ruim de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen door minimaal 24 uur of maximaal 5 dagen met elkaar door te brengen.