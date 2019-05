NDR-docu over Holger Wulschner op YouTube te bekijken

De Duitse zender NDR zond afgelopen vrijdag een film uit over de Duitse springruiter Holger Wulschner. De film over het leven van Wulschner met de titel 'Vom Stallburschen in die Champions League' is nu ook op YouTube te bekijken.

De in de voormalige DDR opgegroeide Duitse springruiter heeft een succesvolle stal op Gut Groß Viegeln, organiseert daar ook een CSI en is één van de vaakst ingezette ruiters in landenwedstrijden voor Duitsland. De nu 55-jarige ruiter werd door de NDR het afgelopen jaar lange tijd gevolgd. Zo vloog het NDR-team onder andere mee naar Spruce Meadows, waar het Duitse team de landenwedstrijd won.

Bron: Horses.nl