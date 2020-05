Video: Knap staaltje ‘spring-dressuur’ van Alizée Froment

In deze coronatijden zijn er geen wedstrijden en shows. Zodoende heeft ook Alizée Froment tijd om thuis wat anders te doen. De Grand Prix-amazone is vooral bekend door haar shows met slechts een touw om de hals van haar paard. Daardoor ligt ze wel een stap voor op ruiters die voor het eerst oefeningen rijden met een andere optoming of wc-rollen in hun hand. Maar nu komt Froment met een nieuwe uitdaging: een combinatie van wissels om de pas en springen zonder hoofdstel.