Alfred Hudler moet vertrekken bij Spaanse Hofrijschool na ‘ernstige misstappen’

Spaanse Hofrijschool Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De algemeen directeur van de Spaanse Hofrijschool in Wenen, Alfred Hudler, is per direct uit zijn functie ontheven. Het besluit tot zijn ontslag werd genomen door de raad van toezicht van het instituut, zo maakte de Oostenrijkse landbouwminister Norbert Totschnig dinsdagmiddag 16 september bekend.

Hudler kwam eerder dit jaar in opspraak nadat een aanklacht tegen hem bekend werd gemaakt wegens onregelmatigheden in zijn onkostenvergoedingen. Uit onderzoek door de Oostenrijkse justitie bleek echter dat deze beschuldigingen op zichzelf geen grond vormden voor ontslag.

Volgens Oostenrijkse media ligt de reden voor Hudlers vertrek dan ook bij andere ‘ernstige misstappen’. Wat deze misstappen precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

Hudler moest rust in de tent brengen

Hudler begon in oktober 2022 als directeur van de Spaanse Hofrijschool. Zijn voorganger Sonja Klima stond drie jaar lang aan het roer, maar zorgde voor een boel onrust op het instituut. Het was aan Hudler om weer rust in de tent te brengen. De Oostenrijkse krant Der Standard schreef destijds dat Hudler weliswaar geen paardenkenner was, maar gold als ‘één van de beste marketeers van Oostenrijk’.

Bron: Horses.nl/EQWO.net

