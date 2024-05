Bram Chardon belandt met vierspan in de sloot

Bram Chardon is vandaag met zijn vierspan in de sloot langs de Rijksstraatweg in Den Hoorn beland. De paarden schrokken van een klapperend zeil en schoten opzij. Een paard kwam in de berm, struikelde en viel in het water. Daarbij trok hij de andere drie paarden met zich mee.

“De paarden zijn fit en heel en dat is het allerbelangrijkste. Er zal wat tuigage kapot zijn gegaan, maar dat geeft niet”, vertelt IJsbrand Chardon aan Omroep West. Zowel Bram Chardon als zijn groom sprongen in het water om de paarden rustig te houden en kort na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse. “Een belletje en binnen vier minuten is de brandweer hier met allemaal mankracht die ook nog verstand hebben over hoe je een paard uit het water haalt.”

Geschrokken

Het ongeluk gebeurde even na 11.30 uur. Binnen een uur stonden alle paarden weer op het droge. Hoewel iedereen ongedeerd gebleven is, is Bram Chardon volgens zijn vader wel erg geschrokken. “Je rijdt rond met je levenswerk. Als je dat dan zo te water ziet gaan, dan doet dat wat.”

Bron: Omroep West