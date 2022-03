Daniel Dassler breekt rugwervel

Daniel Dassler heeft bij een val op een nationaal concours in Kreuth zijn vierde rugwervel gebroken. Daarnaast zijn de ligamenten van de tweede tot en met de zesde wervel gescheurd. De Duitse springruiter kwam bij de val op zijn hoofd terecht, maar droeg gelukkig een veiligheidshelm.

Dassler kreeg in het ziekenhuis in Amberg een ongunstige diagnose. De ruiter moet twee tot drie maanden rust nemen. Aankomende woensdag ondergaat hij verdere onderzoeken in een kliniek in München, maar hij houdt hoop. “Het komt wel goed, maar nu heb ik helaas even pauze”, aldus Dassler tegenover Spring-Reiter.

De ruiter won in zijn periode bij de pony’s goud op de Europese kampioenschappen en deed meerdere keren goede zaken op de nationale kampioenschappen. In 2014 won hij brons op de Beierse kampioenschappen.

Bron: Spring-Reiter