Elly Olivier in ziekenhuis na ongeluk in wei

Elly Olivier staat voorlopig verplicht langs de kant doordat ze donderdag in de wei een ongeluk heeft gehad. Daarbij heeft de Zware Tour-amazone meerdere verwondingen opgelopen. Olivier ligt in het ziekenhuis.

Olivier raakte gewond doordat een geschrokken paard over haar heen galoppeerde. “Het kan altijd erger, maar ik heb een klaplong, vier gebroken ribben en ben pimpelpaars”, aldus de amazone. “De drain om de long weer te openen is er gelukkig net uitgehaald, dat geeft verlichting. Nog wel aan het zuurstof en de morfinepomp. Dus voorlopig ben ik uitgeschakeld.”

Bron: Horses.nl