Manege Venhof deels ontruimd vanwege bosbrand

Eigenaar Martin Simons van manege Venhof in natuurgebied De Meinweg in Herkenbosch gaat een nacht zonder slaap tegemoet, zo meldt 1Limburg. De grote bosbrand die maandagmiddag uitbrak in het gebied rukt op en komt zijn kant uit.

Hoewel er op dit moment geen gedwongen evacuatie is, heeft de manegehouder in verband met de omstandigheden van eerder vandaag wel al ongeveer de helft van zijn paarden ergens anders ondergebracht.

Vliegvuur



Het vuur op de Meinweg werd rond 13:00 uur maandagmiddag ontdekt. Tegen 18:00 uur dacht de brandweer de brand onder controle te hebben. Maar rond 19:30 uur laaide het vuur opnieuw op en moest er weer worden opgeschaald. De brand heeft zich waarschijnlijk verder kunnen verspreiden via vliegvuur, liet woordvoerder René van Tulden weten aan 1Limburg. Dat verschijnsel ontstaat als er brandende deeltjes of gassen door de wind worden meegevoerd en elders neerslaan.

Hulp uit Duitsland

Nationaal Park De Meinweg loopt tot achter de Duitse grens door. Daarom assisteert ook de Duitse brandweer bij het blussen van de brand. Op dit moment probeert de brandweer het vuur in te sluiten, omdat het vuur moeilijk onder controle te krijgen is. De brandweer heeft post gevat voor de deur van de manege en hebben alles klaargemaakt voor het aanleggen van een waterscherm als de brand nog dichter in de buurt komt.

Lees het hele bericht van 1Limburg hier

Bron: 1Limburg