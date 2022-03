Met tak doorboord paard naar huis

Bij de storm van vorige maand raakte een paard ernstig gewond. Dat gebeurde nadat het paard een tak in zijn rug gestoken kreeg door een omvallende boom. De wond was veertig centimeter diep en het herstel zou lang gaan duren. Maar nu is er goed nieuws over de schimmel die sinds het ongeval verbleef bij Equitom, de kliniek van dierenarts Tom Mariën in Lummen.

“Het paard staat nu ongeveer vijf weken bij ons”, vertelt dierenarts Shady Taghizadeh. “De eerste twee dagen was hij wel heel onrustig omdat hij gewend was om in de wei te staan en niet hier binnen. Maar voor de rest is het heel goed gegaan. We hebben elke dag wondverzorging gedaan, want de wond was heel diep en ver onder de schoft. Maar ondertussen is die heel goed hersteld.”

Lange weg te gaan

Paard Jalil kan dus terug naar huis. “De wond heeft nog een lange weg te gaan omdat die heel groot is, maar Jalil kan wel naar huis en de eigenaresse kan zelf samen met de dierenarts de wond opvolgen. Dus we zijn heel blij over hoe het verlopen is.”

