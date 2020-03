Paard vast in wildrooster, omstander maakt het ‘nog erger’

In natuurgebied de Kampina, tussen Oirschot, Boxtel en Oisterwijk is een paard vast komen te zitten in een wildrooster. Het paard schrok ergens van en begon te bokken. Vervolgens viel de amazone en sloeg haar paard op hol. Voor het wildrooster wilde het paard stoppen, maar gleed door. Het dier kwam ongelukkig terecht bij het uitglijden en het been gleed ver in het wildrooster.

De brandweer had in eerste instantie veel moeite om het paard los te kunnen maken. Uiteindelijk zijn brandweerkorpsen uit Oirschot, Best en Vessem opgeroepen voor de bevrijding. De brandweer heeft enkele stalen balken uit het wildrooster geslepen en hierdoor kon het paard weer opstaan. Het paard raakte gewond aan zijn been. De eigenaresse was ernstig ontdaan door het voorval.

Foto van paard in nood

Een voorbijkomende wandelaar maakte het alleen maar erger door op zeer korte afstand een foto van het paard in nood te maken. De eigenaresse heeft in alle emotie de wandelaar flink aangesproken. Ook de aanwezige hulpdiensten konden de actie van de wandelaar niet waarderen. De brandweer hing op grote afstand enkele linten op. Dit had echter geen effect. De meeste wandelaars waren niet van plan zich tegen te laten houden door het lint. De eigenaresse van het paard is een petitie gestart tegen wildroosters.

Bron: 112Brabant