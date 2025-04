Paard zwaargewond bij ernstig ongeval bij Enschede

Bij een zwaar ongeval op de Alstätter Strasse in Gronau, zo'n 500 meter over de grens bij Enschede, zijn vrijdag vier gewonden gevallen. Daar kwamen een koets en een auto hard met elkaar in botsing. Twee slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het paard dat voor de koets gespannen was, is ernstig geblesseerd geraakt.

Rond het middaguur kwamen een koets en een auto hard met elkaar in botsing op de straat, die ook veel wordt gebruikt door Nederlanders. “Twee auto’s wilden inhalen. De eerste haalt in en de auto erachter ziet die koets niet”, aldus de politie over de toedracht van het ongeluk. “Met zijn rechter-voorkant reed de auto vol op de linker-achterkant van de koets.”

Ernstig gewonden

Volgens de politie waren twee gewonden er slecht aan toe. Zij zaten op de koets en zijn naar het MST in Enschede gebracht, het gaat om een 74-jarige man en een 36-jarige vrouw. De twee andere gewonden zaten in de auto die op de koets botste. De 26-jarige automobiliste raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bijrijder verkeerde na de klap in shock en is eveneens met de ambulance overgebracht.

Paard naar kliniek

De politie meldt dat het paard voor behandeling naar een kliniek is gebracht. De koets en de auto zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Bron: 1 Twente / Persbericht