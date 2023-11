Ruiter gewond na val in bos Groesbeek

Bij een buitenrit is een ruiter gewond geraakt na een val van zijn paard. Het ongeluk gebeurde woensdagavond in het bos langs de Nijmeegsebaan in Groesbeek.

De oorzaak van de val is onbekend. Bij de rit in het bos was de ruiter in gezelschap van andere ruiters en amazones. De man was korte tijd buiten bewustzijn, waardoor naast twee ambulances ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Later is besloten om de traumahelikopter te annuleren.

Letsel

De ruiter is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Bron: Gelre Nieuws