EK Rotterdam zoekt mascottepakdrager

De organisatie van het Europees Kampioenschap in Rotterdam doet op facebook een oproep. Ze zoekt mensen die in de huid willen kruipen van de mascotte van het EK. 'De EK mascotte is klaar... We zoeken alleen voor een aantal momenten op een aantal dagen nog iemand die in z'n huid wil kruipen. Vind jij het leuk om prominent op de komende EK's aanwezig te zijn en door iedereen aardig gevonden te worden? Dan is dit je kans!', is te lezen op de facebookpagina van het EK.