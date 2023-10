Eric Lamaze: ‘Ik dacht dat ik ontvoerd werd’

Eric Lamaze gaat in beroep tegen de schorsing voor vier jaar die de FEI hem heeft opgelegd. De springruiter raakte in opspraak wegens het vervalsen van documenten en het weigeren van een dopingtest op concours in Valkenswaard. De Canadees gaat in beroep tegen de schorsing hoewel hij ook al zijn pensioen als wedstrijdruiter heeft aangekondigd.

Eric Lamaze beweert volgens Horse and Hound dat hij de dopingtest weigerde omdat hij niet wist of de persoon die erom vroeg, op een wedstrijd in Valkenswaard in juni 2021, een FEI-official was.

‘Het was een beetje eng’

“De test werd niet gedaan volgens de regels van een antidopingprogramma”, aldus Lamaze. “Ik ben 100 keer getest en heb nog nooit zoiets gezien. Ze hadden iets moeten dragen met een logo erop, ze hadden geen accreditatie of polsbandjes en ze worden verondersteld een formulier te hebben dat je invult, maar dat hadden ze niet. Ze horen er goed uit te zien, geen spijkerbroek met gaten en een jasje dat eruit ziet alsof ze naar een nachtclub gaan. Ik dacht dat ik ontvoerd werd – daarom weigerde ik de test te doen. Het was een beetje eng.”

