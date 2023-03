Hoofdtrainer Spaanse Rijschool Andreas Hausberger na 40 jaar ontslagen

Hoofdtrainer en ruiter van de Spaanse Rijschool Andreas Hausberger is op 7 maart met onmiddellijke ingang na 40 jaar dienst ontslagen. Niet alleen is hij per direct ontslagen maar ook is Hausberger verbannen van het terrein van de Rijschool en verwijderd van de officiële website. Algemeen directeur Alfred Hudler maakte deze beslissing.

Alfred Hudler staat sinds 2022 aan het hoofd van de Spaanse Rijschool. De afgelopen jaren kwam de Rijschool veel in het nieuws en vonden er verschillende misstanden plaats. Hudler werd aangesteld om ‘orde op zaken te stellen’ en de Rijschool weer in rustiger vaarwater te brengen. Zijn voorgangers Gürtler en Sonja Klima hadden van 2007 tot 2022 de teugels in handen. In die jaren vertrokken onder hun leiding hoofdruiters Johann “Hans” Riegler, Klaus Krzisch, Herwig Radnetter, en Wolfgang Eder.

Titanic

Het beïndigen van het contract van Hausberger is het zoveelste schandaal binnen de Spaanse Rijschool en deed dus ook veel stof opwaaien in de Oostenrijkse pers. De door UNESCO beschermde instelling lijkt een langzame dood tegemoet te gaan en in de pers wordt de Rijschool zelfs vergeleken met de Titanic.

Boze brief

Voor zijn ontslag schreef Hausberger een brief aan algemeen directeur Hudler. In deze brief kaartte de hoofdtrainer verschillende problemen aan die spelen binnen de Rijschool. Zo bekritiseerde hij onder meer de systematische buitensporige eisen die aan de hengsten worden gesteld. Bovendien stelt Hausberger dat het niveau van de Rijschool al 15 jaar slechter wordt en hij zich bijna schaamt voor dit lage niveau. Hausberger had gehoopt dat Hudler voor verandering zou zorgen wat het dierenwelzijn ten goede zou doen maar in plaats daarvan volgde een ontslagbrief.

Wangedrag

Het Oostenrijkse Ministerie van Landbouw gaf een paar dagen geleden een verklaring over Hausberger zijn ontslag. Volgens het Ministerie heeft Hausberger herhaaldelijk zijn ‘plichten verzaakt’ en een bepaalde vorm van wangedrag vertoond. Hausberger zelf geeft geen commentaar. Het is opvallend dat de ruiter na 40 jaar dienst dit zogenaamde gedrag zou vertonen nadat hij openlijk kritiek had geuit op Alfred Hudler. Welke stappen Hausberger nu gaat zetten is nog niet duidelijk.

Bron: eurodressage