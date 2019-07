Manege het Roessingh zet Paul Brummelhuis in het zonnetje

Paul Brummelhuis werd afgelopen dinsdag gehuldigd op Manege het Roessingh in Enschede. Brummelhuis heeft een visuele beperking en ziet 2 tot 3 procent, maar die beperking weerhoudt hem er niet van om zich al veertig jaar (!) vol in te zetten voor de manege. Als waardering daarvoor werd zijn veertigjarige jubileum feestelijk gevierd.

‘Al 40 jaar stapt Paul elke ochtend in Weerselo op de bus richting manege. Waar de paarden en pony’s hem verwelkomen. Paul is, zoals velen wel weten, vanaf zijn geboorte bijna blind hij ziet maar 2 tot 3 procent. Dat heeft hem nooit tegengehouden om van zijn hobby ook zijn werk te maken. Zijn liefde voor de paardensport is sterker dan zijn visuele beperking. Hij is al 40 jaar bij de manege een graag geziene medewerker en collega. Hij zorgt ervoor dat de paarden en pony’s worden gevoerd, gepoetst en opgezadelde voor de lessen. Daarnaast voert Paul diverse andere werkzaamheden uit. Tevens draagt hij zijn kennis en vaardigheden over aan vrijwilligers en stagiair(e)s die hij begeleid”, schrijft de Manege over hun medewerker op facebook.

‘Overweldigend’

Brummelhuis is erg enthousiast over de viering van het jubileum die hij niet verwacht had. Brummelhuis: ”Ik had verwacht dat ik bij de receptie een paar handen moest schudden en een kop koffie dronk, maar het feest duurde 3,5 uur en er waren vele vrijwilligers, ruiters en stagiaires. Ik werd eerst thuis met een Porsche door twee bestuursleden opgehaald en mij werd verteld dat ik wel zou zien hoe de rest verliep. Bij aankomst bij de manage was er een ereboog van mensen opgesteld. Verder waren er vele toespraken van bestuursleden die hun waardering uitspraken. Ik vond het overweldigend en er zijn vele lovende woorden gesproken.”

‘Gevoel goed ontwikkeld’

Brummelhuis voert ondanks zijn beperking alle dagelijkse werkzaamheden feilloos uit. Brummelhuis: ”Vanaf mijn geboorte heb ik al slecht kunnen zien, waardoor mij gevoel erg goed is ontwikkeld. Bij het poetsen voel ik hoe een paard zich voelt, door met mijn ene hand de borstel vast te houden en mijn andere hand op het paard te leggen. Als ik voel dat het paard spanning heeft, stop ik met poetsen en stel ik hem eerst op zijn gemak, om maar een voorbeeld te noemen.”

Bron: Horses.nl