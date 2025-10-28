Op Zuidlaardermarkt gestolen pony nog altijd vermist

Op de Zuidlaardermarkt kocht een hobbyveehouder uit Gasselternijveenschemond vorige week een pony maar die werd dezelfde dag achter zijn rug om gestolen. Een week na de diefstal is van de pony nog altijd geen spoor. Het gaat om een shetlander, ruin, kleur schimmel.

Ellen Liem Door

De hobbyveehouder uit Gasselternijveenschemond, komt zelf liever niet in de publiciteit. Amanda Hatzmann, een vriendin van hem, heeft daar geen moeite mee. Ze staat die dag ook op de Zuidlaardermarkt met haar paarden.

Shetlandpony ontbreekt ineens

“We hebben de dieren allemaal in een rij staan en daar hebben we de shetlandpony die hij had gekocht ook bij gezet”, blikt Amanda Hatzmann terug. Tot zover niets aan de hand, maar als de dag ten einde is en er materieel moet worden opgetrommeld om de dieren terug naar huis te rijden, blijkt bij het tellen dat de shetlandpony ineens ontbreekt. “We concludeerden ineens: hé, hij is er niet meer’, zegt Hatzmann.

Groep aangeschoten jongeren

Als ze proberen na te gaan waar de pony kan zijn gebleven, bieden meerdere marktbezoekers uitkomst. “Zij hadden een groep aangeschoten jongeren zien lopen die de pony te koop aanboden”, zegt ze. De veehandelaren wenden zich ook tot de marktorganisatie in de hoop om via camerabeelden te achterhalen waar de pony naartoe is gebracht, maar tot op heden nog zonder resultaat.

Bericht massaal gedeeld

En dus loopt het spoor dood. Onverrichter zake gaan ze naar huis. Hatzmann plaatst een bericht op de Facebookpagina Paardenmarkt Leeuwarden in de hoop op tips en dat bericht werd in een week tijd meer dan tweehonderd keer gedeeld. ‘Het leverde wel tips op, maar nog niets waar we echt wat mee konden’, zegt ze. Aangifte bij de politie werd nog niet gedaan. ‘Misschien hadden we te veel de hoop dat ons netwerk zou helpen.’

Geen duidelijke foto’s

De shetlandpony zou op de dag van de Zuidlaardermarkt tussen ongeveer 13.30 en 14.00 uur zijn meegenomen, zo reconstrueerden ze. “Hij had de pony ook nog maar zo kort in bezit dat we er ook geen duidelijke foto’s van hebben. De shetlander heeft een schimmelkleur en is een ruin”, weet ze.

Paspoort

Waar de pony zich nu ook bevindt, één ding ontbreekt in elk geval: “Hij heeft geen paspoort, want dat hebben wij. Zonder zo’n paspoort kun je verder weinig met deze pony.”

Onmacht

Dat de pony is gestolen voelt voor zowel Hatzmann als de rechtmatige eigenaar heel wrang. “Het voelt als onmacht”, zegt ze. “Eerst ben je boos en ga je overal zoeken, want wie weet is er sprake van een misverstand. Maar als dat niets oplevert voel je je machteloos. We zijn zelf goed voor onze dieren en je wilt een goed plekje voor ze, maar we betwijfelen of deze jongeren dat ook wilden. Breng ‘m gewoon terug.”

Bron: RTV Noord