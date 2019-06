Reuzenteken op paarden gevonden in Duitsland

Zeker zes hyalomma teken zijn de afgelopen dagen gevonden op paarden die net over de grens in Duitsland liepen. Deze tekensoort is bijna drie keer zo groot als de normale teek, heeft gestreepte pootjes en kan gevaarlijke ziektes overbrengen.

De reuzenteek leeft normaal gesproken alleen in warmere gebieden, maar heeft inmiddels de winter overleefd in Nordrhein-Westfalen. Een onderzoeker legt uit aan de Duitse WDR: “deze exemplaren zijn redelijk vroeg in het seizoen opgedoken. Als je kijkt naar hun grootte en hun ontwikkelingscyclus berekent, waren ze al in Duitsland toen er nog geen trekvogels waren.” Het feit dat de teken de winter in Duitsland konden overleven, kan betekenen dat de dieren zich verder in de regio zullen verspreiden. Daarvoor is de komende maanden aanvullend onderzoek nodig.

Goede neus

De teken kunnen mensen volgen en ruiken van tientallen meters afstand. De Universiteit van Hohenheim vond zo’n teek op een paard in Nedersaksen. De vijf anderen werden aangetroffen op een paardenboerderij in het Duitse Geldern, zo’n half uur rijden van Venlo.

Al in 2017

Het is niet de eerste keer dat deze tekensoort in Duitsland werd gevonden. De eerste meldingen zijn al gedaan in 2017. Trekvogels nemen de teken, die oorspronkelijk uit Afrika en Azië komen, mee. De teken hebben zich al gevestigd in in veel Zuid-Europese landen.

Zorgwekkend

Experts maken zich nu zorgen, omdat het erop lijkt dat de gevonden teken de winter in Duitsland hebben overleefd. ‘Die ontwikkelingen daar laten zien dat het niet onwaarschijnlijk is dat we deze teek hier ook krijgen’, legt bioloog Arnold van Vlie van Wageningen UR uit.’Trekvogels zoals de tapuit, grasmus, rietzanger en gekraagde roodstaart, die ook in Nederland voorkomen, blijken de teek in Engeland bij zich gedragen te hebben. De stijgende temperaturen door klimaatverandering kunnen mogelijk doorwerken.’

Krim-Congo-koorts

De hyalomma-teek kan gevaarlijke ziektes overbrengen op mensen, zoals het virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt. Die ziekte verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade. Ook in andere weefsels en organen kunnen zwellingen en bloedingen ontstaan. In sommige gevallen is de ziekte dodelijk. Of een hyalomma teek ook een paard kan infecteren is nog niet bekend.

Bron: RTL Nieuws/WDR