Vrouw neemt paard mee in vliegtuig

Hensley, het baasje van het minipaardje, plaatste foto’s van Flirty op de vlucht, waaronder één met een groep lachende bemanningsleden. „Ze waren erg vriendelijk en blij om Flirty op hun vlucht te verwelkomen. Zelfs de piloten kwamen even uit de cockpit om het diertje op hun vlucht te begroeten.”

Flirty, die ook een populaire Instagram-pagina en een Twitter-account heeft, wordt door zijn baasje Hensley omschreven als een ’psych & mobility servicepaard’ en valt daarmee volgens American Airlines in de categorie ’getraind hulpdier’. Hensley lijdt aan verschillende aandoeningen, waaronder depressie, angst- en paniekstoornis en posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Hensly woont in Nebraska waar de meeste lokale bedrijven inmiddels wel gewend zijn aan Flirty. Ze gaat met haar naar de film en ze doen altijd samen boodschappen. Meestal wordt ze met haar minipaardje gastvrij ontvangen, maar niet door iedereen. Ze is twee keer met haar hulppaardje een winkel uitgezet.

Een vertegenwoordiger van American Airlines vertelde blij te zijn Flirty aan boord te mogen verwelkomen. “We erkennen de belangrijke rol die getrainde hulphonden, -katten en miniatuurpaarden kunnen hebben in het leven van mensen met een handicap.”

Ondanks dat de reis prima is verlopen, probeert Hensley zoveel mogelijk met de auto te reizen, omdat dat toch gemakkelijker is voor haar paard en voor de andere passagiers.

Bron: Telegraaf.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!