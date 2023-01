Botbreuk wordt Trakehner-hengst Interconti fataal

Gestüt Elmarshausen heeft afscheid moeten nemen van de Trakehner-hengst Interconti (Consul x Mahagoni). De schimmelhengst, bekend als vader van de voormalig Wereldkampioen bij de Jonge Eventingpaarden, Königssee, kwam bij het vrijbewegen in de binnenhal ten val en liep daarbij een botbreuk op. Zijn eigenaren, die hem al 21 jaar in bezit hebben, moesten daarop besluiten hem te laten inslapen.

“We verkeren allemaal nog in shock en kunnen ons twee dagen na het ongeluk nog niet realiseren, dat hij er echt niet meer is”, schrijft Gestüt Elmarshausen op Facebook. “Interconti was 21 jaar lang in ons bezit en was verkeerde ondanks zijn leeftijd in nog bijzonder goede conditie. We wilden hem ook in 2023 via vers sperma aanbieden.”

Laatste goedgekeurde zoon van Consul

Interconti, de laatste goedgekeurde zoon van de bekende elitehengst Consul, werd in 2002 als premiehengst bij het Trakehner Verband goedgekeurd. In 2005 liep hij de 70 dagen-test in Marbach en slaagde daar met een index van 117,75 (dressuur 124,13 en springen 101,51). Vervolgens werd hij in de dressuursport uitgebracht tot de klasse Z2.

Goedgekeurde zonen

Interconti tekende voor het vaderschap van zes goedgekeurde zonen, waarvan Königssee de meest bekende is. Met Ingrid Klimke won hij in 2016 goud op het WK Jonge Eventingpaarden. Interconti’s zoon Herbstkönig werd in 2010 als premiehengst bij het Trakehner Verband goedgekeurd. Hij won in 2011, 2012 en 2016 op het Trakehner Bundesturnier. Ook zoon Zauberfürst werd bij zijn goedkeuring tot premiehengst benoemd.

Bron: Horses.nl/FB Gestüt Elmarshausen