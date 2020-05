Endurance jurylid Vittorio De Sanctis overleden

Professor Vittorio De Sanctis, die de discipline endurance in Italië introduceerde, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij vervulde ook verschillende taken voor de FEI. Als gediplomeerd advocaat had hij een levenslange passie voor de paardensport die hij doorgaf aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij was van 1980 tot 1988 vice-voorzitter van de Italiaanse paardensportfederatie FISE. Ook was hij één van de oprichters en de voorzitter van de National Equestrian Tourism vereniging. De Sanctis was van 1982 tot 1988 lid van de FEI. Hij ontwierp ook parcoursen voor de endurance en jureerde bij deze discipline.

Passie

FISE- voorzitter Marco Di Paola: “Vittorio De Sanctis vertegenwoordigde de wereld van de paardensport met veel passie en toewijding.”

Gemis

FEI-voorzitter Ingmar de Vos: “We hebben een geweldige voorstander van onze sport verloren. Hij zal erg gemist worden, niet alleen door zijn Italiaanse paardensportfamilie maar ook door de internationale gemeenschap.”

Bron: Horses.nl/FEI