Fokker René Franssen overleden

Op vrijdag 22 juli is René Franssen overleden. De succesvolle fokker uit Boven-Leeuwen maakte de afgelopen decennia naam in de fokkerij en vooral in de dressuurrichting haalden vele van zijn fokproducten koppostities op de keuringen en lieten van zich horen tot en met het hoogste niveau in de sport. In 2015 werd Franssen uitgeroepen tot KWPN Fokker van het Jaar in de dressuurrichting. Franssen werd 78 jaar.