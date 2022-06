Friese hengst Bikkel 470 ingeslapen

KFPS stamboekhengst Bikkel 470 (Beart 411 x Tsjerk 328) is ingeslapen. De 14-jarige hengst stond de laatste vijf jaar bij Erwin Spliethof in Bladel op stal. ‘Van een ‘peesblessure’ naar een hoef-operatie, om vervolgens een levensgevaarlijke darminfectie te krijgen door de verkeerde antibiotica’, heeft de hengstenhouder op de facebookpagina geschreven.

‘Hij knokte zich er doorheen. Wat waren we trots op ‘m! Maar het grote risico van een zware darminfectie is uiteindelijk hoefbevangenheid en deze nachtmerrie kwam er helaas ook nog achteraan. Dankbaar dat hij ruim 5 jaar bij ons is geweest, gefrustreerd dat het op deze manier moet eindigen. Een hengst met een volmaakt karakter, zijn aanwezigheid vulde de stal met positieve energie, onze nr. 1!

Plezierig karakter

Bikkel 470 werd geboren als Bikkel fan ‘e Lange Ekers bij Henk Bakker in Haskerhorne. Zijn moeder is Lysbeth fan ‘e Lange Ekers Ster Preferent Prestatie (Tsjerk 328 x Thomas 327), stam 19. In het voorjaar van 2012 werd hij als driejarige hengst goedgekeurd, op basis van zijn zeer goede afstamming, zijn lage verwantschap, zijn ruim voldoende exterieur en zijn ruim voldoende verrichting in het Centraal Onderzoek, zo staat in het beoordelingsrapport van zo’n tien jaar geleden geschreven. Geen hengst van extremen, maar juist een hengst die nergens steken laat vallen, staat er in het gebruiksadvies. Dat werd onderstreept door allround keurige cijfers en 77 punten voor alle drie de disciplines. Opvallend in de eindconclusie is het noemen van ‘het plezierige karakter’ van de hengst. Dat kunnen Erwin Spliethof en Linda Boon beamen. ‘Bikkel had een heel bijzonder karakter. Zijn carrière is geen groot succesverhaal, maar voor ons was hij het gezicht van ons bedrijf’, legt Erwin uit. ‘Voor ons heeft hij veel betekend en was hij heel bijzonder, dat beseffen we pas echt nu hij er niet meer is.’

Bikkel 470-dochter Roaske

In totaal heeft Bikkel 470 zo’n 400 dekkingen verricht, waarbij hij zo’n 18 Stermerries achterlaat, één Sterruin en vijf Sterhengsten. Drie paarden ontvangen het Sportpredicaat, één wist er een AAA-notering te halen. Eén van de bekendste nakomelingen van Bikkel 470 is Roaske út ‘e Polder Ster Sport AA die met Evelien Duin Z1-dressuur rijdt en al heel mooi op koers ligt voor een finaleplek bij de Alrako KFPS dressuurcompetitie.

Bron: Phryso