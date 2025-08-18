Grand Prix-paard Amorak (20) overleden

Nu bijna vier jaar geleden besloot de Franse amazone Stéphanie Brieussel om haar Grand Prix-paard Amorak (v. Special D) op zestienjarige leeftijd met pensioen te laten gaan. De combinatie kwam meermaals voor Frankrijk aan de start op grote kampioenschappen. Afgelopen week is de ruin op twintigjarige leeftijd overleden, zo meldt Dressprod.

Brieussel leidde het fokproduct van R. Nout op vanaf de Lichte Tour tot aan het hoogste niveau. Bij hun Lichte Tour-debuut in juli 2013 in Vierzon wonnen ze gelijk de Intermediaire I én de kür op muziek. Een jaar later debuteerden ze in de Grand Prix op een wedstrijd in Vidauban. In 2016 namen ze deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In 2019 waren ze van de partij op het EK in Rotterdam.

Bron: Horses.nl/ Dressprod