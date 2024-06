Grand Prix-ruiter Arjen Teeuwissen (53) plotseling overleden

Arjen Teeuwissen is gisteren op een leeftijd van 53 jaar plotseling overleden. Teeuwissen werd vooral bekend met de ruin Goliath (Zebulon x Nieuwpoort), waarmee de ruiter samen een zeer succesvolle tijd beleefde. Zo maakte het duo deel uit van het team dat op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney naar huis ging met de zilveren medaille.

Teeuwissen is geboren op 29 maart 1971 in Molenhoek onder Nijmegen. Na de middelbare school volgde hij de hippische opleiding in Deurne. Dertig jaar lang had hij een eigen stal waarvan hij de laatste jaren afstand aan het nemen was. Tot 1998 woonde hij in Nederland, waarna hij naar België verhuisde.

Druk met paarden

Na het overlijden van Goliath in 2011 was de ruiter nog enige tijd op Grand Prix-niveau actief met Rivaldi T (v. Gribaldi) en Silver ’n Brass (v. Ferro), maar daarna bleef het stil rondom Teeuwissen. In een interview met Horses in 2018 vertelde de ruiter: “De afgelopen jaren ben ik de ring niet meer binnen gereden. In het dagelijks leven ben ik nog wel altijd druk met het trainen van paarden en geven van lessen, daarnaast help ik mijn partner Frank mee. Als ik een keer een hele goede tegen het lijf loop, wil ik nog wel weer verder gaan.”

Sportieve successen

In een interview in 2022 met CHIO Rotterdam vertelde de ruiter zelf het volgende over de hoogtepunten uit zijn carrière: “In 1999 werd ik Nederlands kampioen op Landgoed Brakkesteyn in Nijmegen. Ik ben daar vlakbij geboren en heb gewerkt bij Henk en Wilma van Bergen, dat maakt het heel speciaal. Op de Olympische Spelen in Sydney 2000 wonnen we zilver met het team. Echter het speciaalste daaraan vond ik, dat we zeven weken van huis waren met één paard. En dat we aan de andere kant van de wereld met alle dressuurruiters in één huis zaten was ook een hele bijzondere belevenis. Als ik sportief denk, dan denk ik vooral aan het EK in Verden 2001 waar ik individueel zilver won en aan 1999, mijn eerste EK in Arnhem waar ik nadat ik Nederlands kampioen was geworden ook nog individueel brons won.”

Bron: Horses.nl