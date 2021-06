Jonge Ierse eventingamazone (15) overleden na tragisch ongeluk bij kadertraining

De pas vijftienjarige Tiggy Hancock is afgelopen woensdag overleden. Een tragisch ongeval bij een kadertraining kostte de jonge Ierse eventingamazone het leven. Hancock werd beschouwd als één van Ierlands meest getalenteerde jonge amazones en maakte deel uit van het Pony High Performance Eventing Programme.

Hancock was al jarenlang lid van de Carlow & Kilkenny Hunt Pony Club en daarnaast succesvol deelnemer aan Working Hunter Pony-wedstrijden. Ze begon pas met eventing in de herfst van 2018 en maakte direct veel indruk. Na een reeks succesvolle optredens in het jaar daarna, werd ze geselecteerd om Ierland te vertegenwoordigen op het Under 16 European Eventing Team Championship. Daar veroverde ze samen met haar teamgenoten de bronzen medaille.

Geliefd

Recent nam Hancock het op CCI2*-S Millstreet op tegen een aantal seniorruiters en belandde net naast het podium. Ze versloeg daarbij meerdere internationale topruiters. De amazone was geliefd bij iedereen die deel uitmaakte van de Ierse hippische gemeenschap en haar overlijden zal door iedereen worden betreurd.

Bron: Horse Sport Ireland