Valentijn van Weering (50) overleden

Op zondag 24 januari is Valentijn van Weering onverwachts overleden. Naast zijn tandartsenpraktijk was Valentijn enorm betrokken bij de paardensport. Zo was hij eigenaar van manege Variohippique in Velsen-Zuid, jurylid, wedstrijdorganisator en reed meerdere paarden in Grand Prix. Valentijn werd 50 jaar oud.

Valentijn van Weering was een gepassioneerd paardenman met het hart op de goede plek. Zo was hij degene die het internationale Grand Prix-paard Vingino (Polansky x Variant) voor Tommie Visser wist te bewaren. Nadat Vingino te koop kwam, kocht hij hem in eerste instantie voor zichzelf maar besloot kort daarna om het A-kaderpaard aan Tommie Visser terug te geven.

Vingino

“Destijds ging het mij om het gevoel van Tommie. Hij was zó emotioneel, terwijl ik hem helemaal niet zo kende. Vervolgens heb ik alles aan Tommie overgelaten, want zodra een eigenaar zich ermee gaat bemoeien gaat het mis. En Tommie heeft het al die jaren perfect gedaan”, vertelde Valentijn destijds in een interview met Horses.nl nadat hij in september 2018 zelf de teugels van het toppaard overnam. Vervolgens heeft Valentijn ook zelf van Vingino kunnen genieten en hem uitgebracht in de Grand Prix.

Serieus vanaf 36

Valentijn begon op 36-jarige leeftijd serieus met dressuurrijden. Voor die tijd had hij puur recreatief wel eens op een paard gezeten. Ondanks die – voor de sport relatief oudere leeftijd – was hij met meerdere paarden succesvol in de Subtop. In oktober 2015 kocht hij van Joop van Uytert First Class (Florencio x Contender) die door Tommie Visser was opgeleid tot Lichte Tour-niveau. Met deze Oldenburger hengst bereikte Valentijn de Grand Prix.

Puzzelen

Het eerste paard waarmee Valentijn de koningsklasse bereikte was Wise Guy (Jazz x Zeoliet). Deze door wijlen Wim Sprey gefokte Jazz-zoon kocht Valentijn aan als leermeester. In 2019 verkocht Valentijn zowel First Class als Wise Guy. Hij had naast zijn drukke werkzaamheden niet meer tijd dan twee paarden per dag te rijden en wilde graag met een vanaf jongs af aan zelf opgeleid paard richting het hoogste niveau. “De druk van moeten is er af bij mij. Ik heb altijd leerpaarden gekocht en ben nu zelf aan het puzzelen hoe ik een paard kan opleiden naar de Grand Prix”, lichte Valentijn zijn beslissing destijds toe.

Zelf opleiden

Dat Valentijn ook zelf een paard kon opleiden bewees hij met Sir Hudson (Sir Fashion x Gribaldi). Dit paard leidde hij zelf op naar de Lichte Tour met scores richting de zeventig procent. Hoewel Valentijn enorm gedreven was en zichzelf als ruiter wilde verbeteren had hij geen internationale ambities.

Tomeloze ambitie

Als bekende paardeneigenaar had Valentijn vaak de schijnwerpers op zich gericht. Ook stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Maar in de rijderij ging hij altijd bij zichzelf te rade en had de tomeloze ambitie om zichzelf als ruiter te verbeteren. Zo kon Valentijn urenlang vertellen hoe hij met nét een millimeter meer of minder in de hulpen zijn paard probeerde beter voor elkaar te krijgen.

Uitvaart

Valentijn laat zijn partner Nicole Hoogduin en hun eenjarige dochter Sophie Leynne na. Nicole gaat het manegebedrijf Variohippique voortzetten. De uitvaart wordt in besloten kring gehouden. Het is mogelijk om filmpjes en foto’s ter nagedachtenis aan Valentijn online te zetten. Die wil Nicole graag bewaren voor hun dochter.

Bron: Horses.nl