Zeven paarden omgekomen door bliksem in Maarheeze

Gistermiddag zijn er zeven paarden van Paardenrusthuis Ogier in Maarheeze door de bliksem getroffen. De eigenaar van het Paardenrusthuis, Sjaak Ogier, was 's middags op het land bezig toen het noodweer losbarsten. Hij zag aan de manier waarop de paarden door de wei renden dat er iets niet in orde was. ''Toen de paarden zo wegliepen zagen we hoopjes liggen. Ik wist het meteen al: dit is mis.''