Prof. dr. Marianne Sloet dubbel onderscheiden

Na 40 jaar heeft prof dr. Marianne Sloet Van Oldruitenborch - Oosterbaan afscheid genomen van haar actieve functie als dierenarts en hoogleraar aan de Groep Geneeskunde Paard van de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht. Tijdens het symposium dat op woensdag 31 augustus ter ere van haar afscheid werd georganiseerd, werd professor Sloet drie keer verrast.

De eerste verrassing kwam van de voorzitter van de universiteit Anton Pijpers met een schilderij van haarzelf. Het eerste schilderij van een vrouw dat bij de afdeling Paard komt te hangen.

Vervolgens zorgde de vice-voorzitter van de KNHS, Mr Aukje Kroondijk, voor een verrassing. Namens de KNHS bedankte Kroondijk Marianne Sloet voor haar enorme inzet en betrokkenheid bij de paardensport op nationaal en internationaal niveau. Als blijk van waardering voor deze enorme inzet overhandigde Kroondijk de gouden KNHS speld aan Marianne Sloet. “Gezondheid en welzijn van de paarden staan altijd centraal, bij elke uitzending van al onze teams, naar al onze kampioenschappen”, benadrukte Kroondijk, “Marianne is inmiddels al meer dan 20 jaar actief betrokken bij de KNHS. Zij voorziet het bestuur van de KNHS van heldere adviezen. Haar advies heeft er bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden toe geleid dat de uitbraak van de neurologische vorm van rhinopneumonie in Nederland onder controle is gebleven.” Marianne Sloet zei lachend toe in de toekomst door te gaan met ‘gevraagd en ongevraagd’ te blijven adviseren.

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Toen Marianne Sloet haar eigen voordracht over 40 jaar diergeneeskunde aan het afronden was, werd ze onderbroken voor de derde verrassing. Burgemeester Sjoerd Potters van haar woonplaats kwam even tussen beiden. Net als vorige sprekers benadrukte hij de hoge kwaliteitsstandaard van Sloet, het feit dat zij altijd bereikbaar is wanneer ze nodig is en dat zij op zeer vaardige wijze haar drie werkterreinen van dierenarts paard, eigenaren en de wetenschap optimaal heeft weten te combineren. Daar past nog een onderscheiding bij: die van Officier in de Orde van Oranje Nassau. Daar was zelfs baronesse Marianne M. Sloet Van Oldruitenborch-Oosterbaan even stil van, maar niet lang, Bij de afronding van haar verhaal kondigde Marianne Sloet een boek aan dat ze nu eindelijk zou gaan schrijven en wees ze op zes promovendi onder haar hoede. Ook wil ze graag KNHS, FNRS, het Friese Paarden Stamboek en KWPN blijven adviseren. Tenslotte was alle aandacht voor het team thuis, haar gezin, echtgenoot Boudewijn en dochters Anneke en Ellen. “Want zonder hen, had ik niet zo gepassioneerd kunnen werken als ik heb gedaan! Dan was er niets van terecht gekomen!”

Bron KNHS