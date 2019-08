SELL Veulenveiling Brabant looft Peter Paul Bouman Bokaal uit

Peter Paul Bouman was jarenlang een van de vaste voorbrengers van SELL Veulenveiling Brabant, maar kwam begin dit jaar bij een verkeersongeval om het leven. Als eerbetoon aan Bouman en om zijn herinnering levend te houden, wordt vanaf dit jaar ieder jaar een wisseltrofee uitgereikt aan een van de vrijwilligers, de Peter Paul Bouman Bokaal.

Zaterdag 31 augustus wordt de wisselbokaal voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan de altijd opgewekte voorbrenger.

“Wij willen hem jaarlijks in herinnering houden door een wisselbokaal beschikbaar te stellen aan een SELL-vrijwilliger”, vertelt veiling-voorzitter Anton van Limpt. “Jarenlang was Peter Paul onze vaste voorbrenger, zowel op foto- en videodagen als op de veilingdag zelf. Een echte vakman die de groep voorbrengers als geen ander kon delegeren op een bijzonder plezierige wijze. We zijn hem dankbaar voor hetgeen hij betekend heeft voor onze veiling.”

Bron: Persbericht Wendy Scholten