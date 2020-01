Subsidie zet stichting Westerkwartier Paardenkwartier stevig in het zadel

De Regio Groningen-Assen heeft vanuit haar regeling ‘Regionale en Innovatieve Projecten’ een subsidie van 112.700 euro toegekend aan de stichting Westerkwartier Paardenkwartier om in het Westerkwartier een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat te realiseren. Volgens de adviescommissie van de Regio Groningen-Assen kan het project een enorme boost geven aan de bedrijfsmatige kant van de hippische sport voor Noord-Nederland.



Dankzij de bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen kan de stichting Westerkwartier Paardenkwartier voortvarend aan de slag om haar visie “Het Westerkwartier, een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat” verder uit te dragen en in te vullen.

De stichting Westerkwartier Paardenkwartier heeft veel ondersteuning ervaren vanuit de gemeente Westerkwartier in de opzet van de subsidieaanvraag. Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier voegt eraan toe: ”We zien hierin een mooi voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden. Met de verdere invulling van het project zien we hoe mooi zaken in elkaar grijpen en versterken. We zien onder andere nieuwe verbindingen ontstaan op het gebied van economie, sport, onderwijs, recreatie & toerisme en agrarisch gebied. Het aantal deelnemende en geïnteresseerde ondernemers en de intentieverklaring met Terra om onderwijs vanuit Tolbert aan te bieden, zijn hiervan al de mooie eerste resultaten”.

Sietse van Dellen, voorzitter van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier is eveneens opgetogen: “Met deze subsidie worden we in staat gesteld om de volgende stap te zetten om onze ambities verder vorm te geven. We waren al heel enthousiast, met de bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen kunnen we onze plannen verder realiseren.”

