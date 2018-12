Vergevorderde plannen particuliere paardenschool De Peelbergen

Het is de bedoeling dat in 2020 een particuliere paardenschool zijn deuren opent in Equestrian Centre De Peelbergen, gelegen in het Noord-Limburgse Kronenberg. Op dit internaat zullen jongeren van 16 tot 27 jaar tijdens een 2-jarige opleiding alles op het gebied van paardensport- en houderij kunnen leren.

Volgens verantwoordelijk wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst aan de Maas levert Business Universiteit Nyenrode wellicht een belangrijke bijdrage aan de privéschool waar jongeren met hun toppaard heen kunnen.

Bedrijfsmatige kennis

Nyenrode overweegt deelname en zit volgens de wethouder aan tafel omdat het de miljoenenbedrijven die al generaties in de familie zijn en veel paardenkennis herbergen, vaak aan bedrijfsmatige kennis ontbreekt. “Als het initiatief doorgaat, kunnen jonge topsporters met hun paard in Kronenberg trainen, maar ook over telgen van grote, internationaal opererende stallen”, zo stelt Beurskens in Dagblad de Limburger.

Niet voor iedereen

Hoewel de plannen voor de opleiding vergevorderd zijn, zijn nog niet alle gemeentelijke en provinciale procedures doorlopen. Het is de bedoeling dat elk leerjaar niet meer dan 25 leerlingen bedraagt. De school, die volgens plannen op 1 januari 2020 de eerste cursisten verwelkomt, is sowieso zeer exclusief – de studiekosten per jaar zullen tussen de 75.000 en 100.000 euro bedragen.

Regionaal knooppunt

Verder zou de verantwoordelijk wethouder graag zien dat de regionale paardensport-opleidingen, zoals de VMBO-opleiding van het Roermondse Cita Verde College, zich in het Equestrian Centre vestigden. Ook de HAS Hogeschool uit Venlo zal opleidingen gaan verzorgen voor de internationale bedrijven en stallen die zich in Kronenberg vestigen of er reeds trainen en wedstrijden rijden.

Bron: Dagblad de Limburger/Horses.nl