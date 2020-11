Wereldrecord hoogspringen in dameszadel (2,03m) na zeven jaar officieel

In oktober 2013 leverde de Ierse amazone Susan Oakes een fenomenale prestatie. Met haar paard SIEC Atlas sprong ze over een muur van 2,03m. En niet in een normaal springzadel, maar in dameszadel. Nu, zeven jaar na dato, komt de immense sprong officieel in de boeken als wereldrecord.

“Ik kreeg ongeveer zeven weken geleden uit het niets een telefoontje van het Guinness World Records om te zeggen dat ze me de afgelopen zeven jaar hebben gevolgd”, vertelde Susan Oakes aan Horse and Hound. Oaks had haar recordsprong destijds aangemeld. Maar Guinness World Records wilde de hoogte niet aanmerken als wereldrecord omdat er geen verschil werd gemaakt tussen een sprong in een gewoon zadel en een dameszadel.

“Ik had geen idee! Ze hadden alle steun gezien die ik na de recordsprong kreeg. Het heeft Guinness World Records doen besluiten om een nieuwe categorie te maken. Het is een ongelooflijke erkenning voor de hippische wereld als geheel, en in het bijzonder voor het rijden in dameszadel”, aldus Oaks.

Susan Oakes had voor haar recordpoging in 2013 17 maanden geoefend. De amazone reed voornamelijk jachten point-to-point races. Met haar schimmelhengst SIEC Atlas verbeterde ze het record hoogspringen. Met haar andere paard SIEC Oberon sprong ze een triple bar van ruim 1,95m wat ook een recordsprong is.

Bron Horse and Hound