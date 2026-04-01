NVWA-IOD houdt dierenarts en gebitsverzorgers aan

Ellen Liem
Foto: Paula da Silva / www.arnd.nl

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft donderdag 26 maart een dierenarts en drie gebitsverzorgers aangehouden. De dierenarts wordt ervan verdacht verdovingsmiddelen aan de gebitsverzorgers te leveren. De verzorgers gebruiken die middelen vermoedelijk bij tandheelkundige ingrepen bij paarden. Zulke ingrepen en verdovingen mogen alleen door een dierenarts uitgevoerd worden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Rechercheurs hebben de praktijk van de dierenarts, vier woningen en een bedrijfspand in verschillende delen van het land doorzocht. Daarbij hebben zij onder meer administratie en diergeneesmiddelen in beslag genomen.

Verder onderzoek

De NVWA-IOD doet nog verder onderzoek. Daarbij kijken de rechercheurs bijvoorbeeld of de dierenarts aan nog meer gebitsverzorgers diergeneesmiddelen heeft geleverd.

Bron: NVWA

