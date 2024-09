Prinsjesdag: Belang van sport duidelijk voor kabinet, NOC*NSF blijft bezorgd

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet Schoof de Miljoenennota 2025. Deze keer was het spannend wat de plannen van het kabinet en de Miljoenennota zouden brengen voor de sport. De Troonrede – die begon met een prachtige verwijzing naar de prestaties van TeamNL op de Olympische en Paralympische Spelen – maakte overduidelijk dat dit kabinet de sport een warm hart toedraagt en de maatschappelijke impact van sport onderkent. Ook is het goed nieuws dat er voor het komende jaar géén bezuinigingen op de sportbegroting van het ministerie van VWS staan.

Helaas zijn daarmee de zorgen voor de sport niet verdwenen. De plannen uit het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet, met name van het ministerie van Financiën, hebben grote financiële gevolgen voor de sport, zowel de topsport als de breedtesport.

Verhoging btw

Het kabinet verhoogt de btw op sport van 9 naar 21% vanaf 2026, met uitzondering van sportverenigingen. Dat raakt 7 miljoen sporters direct in de portemonnee, omdat de tarieven voor o.a. sportscholen, (commerciële) maneges, zwembaden en ijsbanen omhoog zullen gaan.

Loterij-afdracht aan sport

Ook de verhoging van de kansspelbelasting zal ingrijpende gevolgen hebben voor de loterij-afdracht aan de sport. NOC*NSF vreest dat de verhoging – gefaseerd van 30,5% naar 37,8% in 2026 – een gat zal slaan in de basisfinanciering van de georganiseerde sport.

Gevolgen voor paardensport

Onderstaand een kort samengevat overzicht van wat het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord betekent voor de paardensport:

Geen bezuinigingen sportbegroting VWS 2025

Voor 2025 zijn er, zoals staatssecretaris Karremans aangaf, geen bezuinigingen doorgevoerd in de sportbegroting van VWS. Dit is in lijn met de verwachtingen. In het Hoofdlijnenakkoord zijn geen directe bezuinigingen op de sportbegroting opgenomen.

De pijn voor de sportsector zit op andere plaatsen in de begroting, met name die van het ministerie van Financiën. Zo blijft vooralsnog de afschaffing van het lage btw-tarief voor commerciële sport overeind, net zoals de verhoging van de kansspelbelasting. De btw-verhoging zal ingaan op 1 januari 2026 en leidt tot een lastenverzwaring voor veel sporters van in totaal 200 miljoen euro.

De verhoging van de kansspelbelasting wordt getrapt doorgevoerd, met een eerste verhoging per 2025 en een 2e per 2026. De verhoging van kansspelbelasting zal leiden tot een lagere afdracht vanuit de Nederlandse Loterij naar de georganiseerde sport, dit raakt ook de sportbonden.

Voor de BOSA (subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is volgend jaar 2025, 74 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2024 was verhoogd van 79 miljoen euro naar 111,5 miljoen euro. Ook met deze verhoging konden niet alle aanvragen in 2024 worden toegekend. In 2024 kan geen subsidie meer worden aangevraagd. Subsidie aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2025.

Verhoging btw in de sport

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zal met 21% btw belast worden vanaf 1 januari 2026. Hierbij kan gedacht worden aan commerciële sportscholen (ook commerciële maneges en pensionstallen) en personal trainers. Ook het verlenen van toegang tot sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke zal naar het algemene 21% btw-tarief gaan. Deze wijziging raakt met name de commerciële sportorganisaties.

btw-vrijstelling

De btw-vrijstelling voor sportorganisaties zonder winstoogmerk blijft in stand. Sporten bij een niet-commerciële sportvereniging wordt dus niet door deze wijziging geraakt (rijverenigingen en manege stichtingen).

Bron: NOC*NSF / KNHS