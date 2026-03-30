Vrouw (74) voor rechter wegens witwassen miljoenen in paardenbedrijf

Een 74-jarige vrouw uit Assen staat opnieuw terecht op verdenking van witwassen van miljoenen euro’s die zijn geïnvesteerd in paardenfokkerij Nijboer Stables. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om circa 7,3 miljoen euro die tussen 2011 en 2024 in het bedrijf en een woning op het terrein is gestoken. Zo schrijft het Dagblad van het Noorden (DVNH).

Het OM vermoedt dat het geld afkomstig is uit drugshandel van haar zoons, die eerder al zijn veroordeeld voor witwassen. Bij invallen werden onder meer wapens en grote hoeveelheden contant geld gevonden. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er voor ongeveer 10 miljoen euro is verbouwd, terwijl slechts een klein deel daarvan in de administratie terugkomt.

De vrouw zelf ontkent de beschuldigingen en stelt dat haar overleden man het meeste werk heeft gedaan en dat alles via de bank is betaald. Ze zegt zwaar te lijden onder de zaak.

Opvallend is dat de rechtbank kritisch is op zowel het OM als de verdediging en spreekt van een zaak die “van beide kanten niet zo sterk” is. De zaak wordt komende zomer voortgezet.

Bron: DVHN