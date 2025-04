Wijziging registratie paardachtigen per 2 juni

De overheid heeft besloten dat vanaf 2 juni 2025 de manier verandert waarop paardachtigen in Nederland geregistreerd worden. Bij een geboorte- of importmelding in het Identificatie en Registratie-systeem (I&R) is het dan verplicht om het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) van de locatiehouder op te geven. Deze melding wordt gedaan door een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). Zonder UBN kan de registratie niet worden afgerond en volgt een foutmelding.

Voor u als houder betekent dit dat u bij de aanvraag van een geboorte- of importmelding het juiste UBN moet doorgeven aan de ppi. Verblijft het dier bij een manege of pensionstal? Dan gebruikt u het UBN van die locatie. Staat het dier bij u thuis? Gebruik dan uw eigen UBN. Heeft u nog geen UBN? Vraag deze dan aan via de website van Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO).

Deze wijziging is onderdeel van Europese regelgeving (EU2016/429) en zorgt ervoor dat dieren direct bij de juiste houder geregistreerd worden. Dit is cruciaal voor snelle actie bij dierziektes.

