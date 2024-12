Afschot wolf komt dichterbij

De regels om een wolf te mogen afschieten, kunnen worden versoepeld. Dat heeft het bestuur van de Conventie van Bern vandaag besloten. Het is akkoord gegaan met het verzoek van de Europese Unie om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’.

Ook Nederland stemde, net als alle andere 26 EU-landen, voor. De huidige strikt beschermde status houdt in dat wolven niet opzettelijk gedood, gevangen, gehouden of verstoord mogen worden. Ook mogen hun voortplantingsgebieden niet worden beschadigd of vernietigd.

Versoepeling

Met de nieuwe status mag de populatie wilde dieren worden ‘beheerd’. Net als dat bij wilde zwijnen al het geval is. De wolf mag niet verdwijnen, maar de regels om de wolf af te schieten worden versoepeld.

Habitatrichtlijn

De wijziging betekent niet dat Nederlandse jagers er morgen al op uit kunnen trekken. In de EU is de wolf nog steeds strikt beschermd onder de Habitatrichtlijn en onder nationale wetgeving. Omdat de internationale verplichting onder het Bern Verdrag om de wolf strikt te beschermen nu vervalt, kunnen die EU- en nationale regels nu worden aangepast.

Kwestie van enkele maanden

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), op wiens initiatief dit hele proces van herziening van de beschermde status vier jaar geleden is begonnen, verwacht dat aanpassing van de Europese regels een kwestie van enkele maanden is. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement als de 27 EU-landen willen dit nu immers, zegt hij. De Commissie heeft vandaag laten weten dat ze snel met een voorstel komt.

‘Eindelijk goed nieuws’

Ruissen: “Eindelijk goed nieuws voor schapen, kalveren en pony’s en hun veehouders. Den Haag en de provincies kunnen zich straks niet langer meer verschuilen achter Brussel. Nu internationaal overeengekomen is de strikte bescherming van de wolf los te laten, is het gewoon klip en klaar dat wolven, zeker wolven die voor problemen zorgen, bejaagd mogen gaan worden.”

Veiligheid en leefbaarheid

Het besluit om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen is volgens Ruissen ook van belang voor de veiligheid en leefbaarheid van het platteland. “Het wordt eenvoudiger om de wolvenstand te beheren. Er zijn nu kinderen die niet meer op de fiets naar school komen vanwege wolven. We mogen niet werkeloos toekijken hoe dit steeds verder uit de hand loopt.”

