Opnieuw pony overleden door wolvenaanval

In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 augustus is een pony verscheurd door één of meerdere wolven. Het gaat om de tienjarige pony Fritske. De aanval gebeurde in een weide in het Belgische Peer.

Maria Jehoul, de eigenaresse van de pony, is aangeslagen. Sinds het overlijden van haar man was er alleen nog pony Fritske die het gras in de weide kort hield.

Voor kleinkinderen

“Vroeger hielden we meer pony’s, het was een hobby van mijn man”, vertelt Maria Jehoul. Fritske kwam elke morgen en avond om een snede brood en een wortel. “Hij kwam ze uit de hand eten. Nu daagde Fritske niet op. De pony lag dood in de weide. Fritske hield ik voor onze kleinkinderen. Die zullen Fritske erg missen.”

Waarschuwing

“Opdat deze zoveelste pony die het slachtoffer werd van wolven niet nodeloos gestorven zou zijn, kunnen hier hopelijk lessen uit getrokken worden”, aldus Paardensport Vlaanderen. “Waarschuwing: er is op dit ogenblik bijkomend risico voor wolvenaanvallen. Het was voorspeld en intussen jammer genoeg ook bewaarheid: de wolven slaan weer toe.”

Verhoogd risico

“Vier maanden geleden werden er bij de wolvenroedel in het nabijgelegen militair domein welpen geboren. De vader van de welpen werd op 25 juli 2023 doodgereden op de N76. De overgebleven, intussen groot geworden welp(en) heeft/hebben meer voedsel nodig. Het is bekend dat er dan een verhoogd risico is op wolvenaanvallen. Waakzaamheid is geboden.”

Geen wolfwerende afsluiting

Paardensport Vlaanderen meldt verder dat er in dit geval geen wolfwerende afsluiting rond de weide stond. De omheining betond uit betonplaten onderaan, daarboven bekaertdraad (1m50), en daarboven drie spandraden (hoogste op 1m80). Er was geen schrikdraad.

Niet altijd sluitend

“De paardensector investeert enorm in wolfwerende omheiningen. Het merendeel van de interventies van het Wolf Fencing Team betreft paarden. Maar ook dat blijkt in praktijk niet altijd sluitend te zijn. Dat wolven door, onder en over zogenaamd wolfwerende afsluitingen gaan werd in beeld gebracht in een Pano-reportage van VRT. Ook bleek al dat everzwijnen wolfwerende afsluitingen beschadigden, waarna de wolven alsnog toesloegen.”

Zeer arbeidsintensief en duur

“Het plaatsen en onderhouden van wolfwerende afsluitingen is zeer arbeidsintensief en duur, in het bijzonder voor grotere weides. Wolven zoeken er de zwakke plekken in, bijvoorbeeld een onderste draad die een paar centimeter te hoog staat. Wolfwerende afsluitingen plaatsen blijft tot nader order het enige dat we kunnen doen om wolven weg te houden, ook al is dat niet sluitend en in praktijk moeilijk/niet overal te realiseren”, besluit Paardensport Vlaanderen.

Bron: Paardensport Vlaanderen