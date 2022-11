Wolf bijt pony’s in Meeuwen dood

In het Belgische Meeuwen zijn afgelopen nacht twee pony’s doodgebeten door een wolf. Het was een wandelaar die de pony's zag liggen en de eigenaar informeerde. “Het is een eeuwige schande,” zegt de geëmotioneerde eigenaar Jos Vermeyen. Hij had de pony's al tien jaar.

Het is niet de eerste keer dat er dieren worden doodgebeten in de buurt. Vorige week werd er nog een geit gedood. En eerder zijn er al pony’s aangevallen door een wolf. “Dit moet stoppen,” zegt Vermeyen. “Er moet nu echt iets gebeuren. Het is onmogelijk geworden om hier nog dieren te houden. De wolf kan er ook niet veel aan doen, dat weet ik. Maar hij hoort hier volgens mij niet thuis.”

Wolfproof onmogelijk

De weide van Vermeyen was afgebakend, maar niet wolfproof gemaakt. “Dat is hier onmogelijk. We zitten in een natuurgebied van twee hectare groot. Dat krijg ik niet met stroom afgezet.”

TVL heeft een video geplaatst (schokkende beelden) van de dode pony’s.

Bron: TVL