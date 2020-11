Zo kun je de beste trailer voor je paard vinden

Als je een paard koopt of dit van plan bent dan zul je natuurlijk ook allerlei accessoires nodig hebben. Hierbij mag je ook zeker een paardentrailer niet vergeten. Dit is een aanhangwagen die je aan je auto kunt koppelen, als je vierwieler tenminste een trekhaak heeft. Is dit niet het geval? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om een nieuwe auto te kopen, maar je kunt ook een trekhaak laten monteren onder je huidige bolide. In principe kun je dit ook zelf doen. Nadat dit gelukt is, kun je alsnog een paardentrailer gebruiken om je paard te vervoeren. Overigens passen andere dieren ook in een zo’n aanhangwagen, dus je hoeft het niet per se puur voor een paard te gebruiken. Het kopen van een paardentrailer is in principe niet echt een makkelijke klus. Er zijn namelijk best veel opties. De wagen die het meest geschikt is voor jou hangt van een aantal zaken af. In dit artikel kun je meer lezen over hoe je de beste paardentrailer voor je paard kunt vinden.

Dit maakt een paardentrailer goed

Als je een lijst met allerlei paardentrailers tegenkomt dan zal het zeker lastig zijn om te kiezen voor het exemplaar dat je uiteindelijk koopt. Toch zijn er hierbij een paar dingen die van belang zijn. Zo moet een goede paardentrailer zeker een goede wegligging hebben, let hier dus op. Een goede wegligging zorgt ervoor dat de aanhangwagen stabiel blijft, waardoor je paard dus niet al te veel heen en weer wordt geschud tijdens het rijden. Als dit wel het geval is dan kun je beter kiezen voor een andere trailer, want al dat schudden is totaal niet fijn voor je geliefde paard. Ook moet het dier genoeg ruimte hebben in de trailer, terwijl genoeg licht en zuurstof bovendien ook zeker belangrijk is. Het paard zal zich hierdoor een stuk comfortabeler voelen in de trailer. Het formaat van de aanhangwagen is dus ook essentieel, met name als het gaat om een groot paard. Bij een pony of veulen zal de ruimte uiteraard minder belangrijk zijn.

Zoek eens het internet af

Met de bovenstaande dingen in je achterhoofd moet je in principe in staat zijn om een paardentrailer te kopen. Dit kan uiteraard online, net zoals het afsluiten van een goedkope autoverzekering. Toch is het beter om op het internet te kijken naar alle beschikbare trailers. Er zijn namelijk ontzettend veel websites waarop je aanhangwagens voor paarden aan kunt schaffen. Voor een nieuw exemplaar zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken op trucks.nl. Daarnaast kun je natuurlijk ook kiezen voor een tweedehands trailer, wat over het algemeen een stuk goedkoper zal zijn. Hiervoor kun je uiteraard op Marktplaats kijken, waar je hoe dan ook wel een aantal trailers voor paarden zult vinden. Er zal dus naar alle waarschijnlijkheid een exemplaar tussen zitten die perfect is voor jouw dier.

Het juiste rijbewijs

Als je bezit over een normale rijbewijs B dan mag je helaas niet met alle paardentrailers achter je auto rijden. Welk rijbewijs je wel nodig hebt zal afhangen van het gewicht van de trailer, terwijl ook het gewicht van het paard hier invloed op zal hebben. Je moet dit dus zeker uitrekenen voordat je een paardentrailer aanschaft. Zo zul je een rijbewijs BE nodig hebben als het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 duizend kilogram is. Met een gewone rijbewijs B mag jij dan dus niet achter het stuur zitten. Daarnaast zul je uiteraard ook een verzekering auto af moeten sluiten voordat je je paard mag vervoeren in je nieuwe trailer. Heb je al een autoverzekering? Dan hoeft dit natuurlijk niet meer.