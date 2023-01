Amerikaanse Whitney Stone Cup voor eventingruiter Will Coleman

De jaarlijks terugkerende Whitney Stone Cup is uitgereikt aan de Olympische eventingruiter Will Coleman. De award wordt door de USET Foundation, onderdeel van de Amerikaanse federatie, toegekend aan een actieve ruiters wiens constante goede prestaties op internationale wedstrijden en wiens norm voor sportief gedrag en inzet een voorbeeld zijn. Coleman was lid van het Amerikaanse team dat zilver won op het WK eventing in Pratoni.

“Het is een enorme eer om de Whitney Stone Cup te ontvangen”, zei Will Coleman, die vijfde staat op de FEI wereldranglijst. “De ruiters die deze prijs hebben ontvangen, zijn en waren enkele van de grootste paardenmensen ter wereld – tegen velen van hen heb ik mijn hele leven opgekeken. Ik had nooit gedacht dat ik deze prijs zou krijgen.”

Steun van USET Foundation

“Succes in eventing komt vaak het einde van een zeer lange en uitdagende weg”, vervolgt Coleman. “Voor elke geweldige ervaring en prestatie zijn er veel teleurstellende en bepalende momenten. Je maakt deze ups en downs vele malen en op vele verschillende niveaus door gedurende je carrière. Het is dankzij de steun van organisaties als de USET Foundation, en van je eigenaars en sponsors, dat je de ladder kunt blijven beklimmen.”

Het afgelopen jaar was succesvol voor Coleman. Naast het teamzilver in Pratoni met Off The Record (v. Arkansas VDL), behaalde hij vijf top tien klasseringen met zijn andere Ier Dondante (v. Pacino), waarvan twee keer in een 5*-wedstrijd.

Laura Kraut won vorig jaar

Vorige Whitney Stone Cup winnaars zijn onder andere Michael Matz, Bruce O. Davidson, Robert Dover, Leslie Burr Howard, Debbie McDonald, Beezie Madden, McLain Ward, Chester Weber en Laura Kraut nam afgelopen jaar de award in ontvangst.

Bron Eventing Nation