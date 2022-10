Military Boekelo: Tim Lips na eerste dressuurdag beste Nederlander

Voor de Nederlandse teamruiters zit het eerste onderdeel van Military Boekelo erop. Na de eerste dressuurdag, waarop alle 39 teamruiters hun proef reden, staat Nederland op de negende plek in het tussenklassement van de FEI Nations Cup finale. Tim Lips zette het met Wicro Quibus het beste resultaat voor Nederland neer en gaat daarmee aan de leiding in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Bondscoach Andrew Heffernan toonde zich na afloop met de nodige kanttekeningen tevreden over het resultaat.

Ondanks de negende plek was bondscoach Andrew Heffernan blij met de geleverde prestaties van zijn teampaarden in de dressuurbaan. “We wisten voorafgaand aan de wedstrijd waar we staan met de paarden die mee zijn; één achtjarige, één paard wat nog maar net onder zijn ruiter loopt en één paard dat nog niet eerder op dit niveau liep. Natuurlijk willen we nog beter presteren, maar vandaag moeten we ook realistisch zijn.”

Titelverdediger

Tim Lips die in Boekelo zijn nationale titel verdedigt reed zijn paard Wicro Quibus naar de score van 66,27%, goed voor de voorlopige 21e plaats in het tussenklassement. Lips gaat daarmee aan de leiding in de strijd om het Nederlands Kampioenschap. Teamgenote Janneke Boonzaaijer staat een plekje lager met haar paard Bouncer (65,56%). Sanne de Jong reed haar 8-jarige Jersey MBF N.O.P in de dressuurpiste naar een percentage van 63,10. Ze staat daarmee voorlopig op de 27e plaats, een paar plekken voor Thierry van Reine met ACSI Harry Belafonte.

FEI Nations Cup team

Military Boekelo is eveneens de finale van de FEI Nations Cup, de prestigieuze wedstrijdserie voor landenteams. De Britten gaan na vandaag royaal aan de leiding van het landenklassement, gevolgd door de Amerikanen en het team uit Nieuw-Zeeland.

Laura Collett aan de leiding

De Britse Laura Collett, lid van het gouden team op de Olympische Spelen van Tokio en winnaar van Boekelo in 2019 met London 52, gaat stevig aan de leiding. Zij realiseerde met Dacapo een score van 21,9 (78,10%). Daarmee zette zij de verrassende nummer twee, de Italiaan Giovanni Ugolotti met Swirly Temptress, al op ruime achterstand. Hij behaalde een score van 24,4 (75,635). De eveneens Britse Rosalind Canter staat voorlopig derde met een score van 25,0 (75,00%).

Waarschijnlijk geen grote verschuivingen

Omdat verwacht mag worden dat de chefs d’équipe hun beste ruiters in hun team hebben opgenomen is de verwachting gerechtvaardigd dat de veertig individuele starters niet voor grote verschuivingen in het klassement zullen zorgen.

Wereldkampioen Yasmin Ingham

Toch mogen verrassingen niet worden uitgesloten, want op het onlangs verreden WK in het Italiaanse Pratoni del Vivaro veroverde Yasmin Ingham de titel zonder deel uit te maken van het Britse team. Ook in Boekelo komt Ingham aan de start en mogelijk zorgt zij vrijdag opnieuw voor een surprise.

Paardvriendelijke cross

Vrijdag staat de dressuur voor de individuele deelnemers op het programma. Zaterdag volgt de cross country en op zondag de tweede veterinaire keuring en het afsluitende springparcours. Bondscoach Andrew Heffernan heeft de cross inmiddels kunnen bekijken. “Ik ben voor onze paarden blij met de cross, de parcoursbouwer heeft alle mogelijkheden die bestaan afgevinkt. Mijn ruiters kijken er met vertrouwen naar uit, maar onderschatten het parcours zeker niet. Er zitten lastige vraagstukken in, maar niet overdreven moeilijk, het is een paardvriendelijke cross. Ik kijk uit naar de zaterdag.”

Uitslag

Bron: persbericht Military Boekelo / KNHS