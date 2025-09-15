Streep door SWG De Bollert Brons: Staatsbosbeheer trekt toestemming in

Na zeventig edities komt er een abrupt einde aan het jaarlijkse eventing-evenement De Bollert Brons in Neede. Staatsbosbeheer heeft de toestemming voor het gebruik van natuurgebied De Bollert ingetrokken, waardoor de editie van dit weekend de laatste zal zijn.

De Bollert Brons, georganiseerd door de Pasruiters uit Neede, trok jaarlijks drie- tot vierhonderd deelnemers uit het hele land. Het evenement met een 2,2 kilometer lange cross, werd georganiseerd met de hulp van tientallen vrijwilligers en was een vast onderdeel van de regionale hippische kalender.

Geen concreet bezwaar

Volgens de organisatie is er door Staatsbosbeheer geen concreet ecologisch bezwaar gecommuniceerd. “We maken niets kapot, integreren de hindernissen in de natuur, ruimen alles weer op. Er galopperen alleen wat paarden en er lopen wat mensen door het gebied. Eén weekend per jaar! Een paar weken later zie je er niets meer van. En we betalen Staatsbosbeheer zelfs per deelnemer een flink bedrag”, vertelt Willem Stel van de Pasruiters.

Hulp ingeschakeld

Het besluit leidt tot grote teleurstelling bij zowel de organisatie als de deelnemers. Het zoeken naar een alternatieve locatie brengt flinke organisatorische uitdagingen met zich mee. De Pasruiters hebben inmiddels de hulp ingeschakeld van de KNHS, in de hoop dat het besluit nog herzien kan worden. Ook is er een petitie gestart.

Bron: De Gelderlander