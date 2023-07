Janneke Boonzaaijer stuurt Campbelle voortijdig met eventingpensioen: ‘Het is klaar’

De Nations Cup Eventing in het Franse Haras du Jardy liep voor Janneke Boonzaaijer met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh) niet zoals gehoopt. Het duo liep in de cross twee weigeringen op waarna Boonzaaijer besloot de 16-jarige merrie niet langer uit te brengen in de eventing. "Deze wedstrijd heeft mij erg duidelijk gemaakt dat Campbelle het mentaal niet meer trekt."

“Je kan nog zoveel plannen hebben voor een seizoen, met nog één of twee fijne 4* crossen rijden, maar het is klaar. Ze gaat nu een mooi veulentje krijgen van onze eigen hengst Moreno. En daarna kan ik haar nog fijn verder rijden in de ZZ-Zwaar dressuur.”

Verdient iets anders

“En misschien wat 1,40 springen. Want het springen liep weer fantastisch in Jardy, ze trok eraan, geweldig. Maar het terrein en bos, nee, dat is klaar”, vervolgt Boonzaaijer. “Campbelle heeft zoveel voor mij gedaan, dat ze nu iets anders verdient.”

Zelf beter rijden

Het is geen eenvoudige keuze voor Boonzaaijer om op te houden met crossen met Campbelle. “Ik heb zo lang gedacht dat ik zelf beter moest rijden. Maar ik voel nu echt dat het vertrouwen in de cross er niet meer is en merk aan haar dat ze het minder leuk vindt om te doen.”

Eerste scan

“Ik wilde graag haar cross carrière dit jaar afsluiten met nog een of twee goede 4* wedstrijden. Die gaan er helaas niet komen. Dat neemt niet weg dat ze veel voor de opstart van mijn topsportcarrière heeft betekend. En ik verheug me op de dingen die met haar komen gaan. De eerste 18-dagen scan na de dekking was al goed.”

Bron: ACSI