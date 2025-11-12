Tim Lips neemt afscheid van Olympiadepaard Oncarlos (29)

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Tim Lips neemt afscheid van Olympiadepaard Oncarlos (29) featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Tim Lips heeft afscheid moeten nemen van een van zijn meest bijzondere paarden. Oncarlos (v. Faram) is op 29-jarige leeftijd overleden. “Vorige week hebben we op 29-jarige leeftijd Oncarlos en Odion moeten laten heen gaan. Beiden paarden hebben veel voor ons betekend en werden onderdeel van de familie”, schrijft Lips op Instagram.

Door Petra Trommelen

“Naast dat we mooie succesen hebben behaald, m’n zus Maud met Odion en ik met Oncarlos, was het vooral de band die we met deze paarden hadden bijzonder. Zeer dankbaar voor alles wat ze ons gebracht hebben en geeft voldoening dat we ze 11 jaar lang samen van hun pensioen hebben kunnen laten genieten.

WK en Olympische Spelen

De samenwerking tussen Lips en Oncarlos bracht talloze successen. Het duo behaalde vele Nederlandse en Europese kampioenschappen, nam deel aan een Wereldkampioenschap en vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen van 2008 in Hongkong en 2012 in Londen.

In 2014 ging het fokproduct van J. Eefting met pensioen, met een mooi afscheid op het thuisconcours Outdoor Brabant.

Bron: Horses.nl/ Instagram

Eén reactie op “Tim Lips neemt afscheid van Olympiadepaard Oncarlos (29)

  1. Marcy
    13 november 2025 om 16:29

    Vreselijk zo jong maar wordt zoveel van paarden verwacht zyn op jong

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like