Tim Lips neemt afscheid van Olympiadepaard Oncarlos (29)

Tim Lips heeft afscheid moeten nemen van een van zijn meest bijzondere paarden. Oncarlos (v. Faram) is op 29-jarige leeftijd overleden. “Vorige week hebben we op 29-jarige leeftijd Oncarlos en Odion moeten laten heen gaan. Beiden paarden hebben veel voor ons betekend en werden onderdeel van de familie”, schrijft Lips op Instagram.

Petra Trommelen Door

“Naast dat we mooie succesen hebben behaald, m’n zus Maud met Odion en ik met Oncarlos, was het vooral de band die we met deze paarden hadden bijzonder. Zeer dankbaar voor alles wat ze ons gebracht hebben en geeft voldoening dat we ze 11 jaar lang samen van hun pensioen hebben kunnen laten genieten.“

WK en Olympische Spelen

De samenwerking tussen Lips en Oncarlos bracht talloze successen. Het duo behaalde vele Nederlandse en Europese kampioenschappen, nam deel aan een Wereldkampioenschap en vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen van 2008 in Hongkong en 2012 in Londen.

In 2014 ging het fokproduct van J. Eefting met pensioen, met een mooi afscheid op het thuisconcours Outdoor Brabant.

Bron: Horses.nl/ Instagram